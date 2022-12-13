Во время чемпионата мира в Катаре сообщили о смерти третьего журналиста

Во время чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре, сообщили о смерти третьего журналиста, сообщает Marca.

13 декабря стало известно о смерти технического директора ITV Sport Роджера Пирса.

Отмечается, что журналист умер 21 ноября, о чем было объявлено только в трансляции на канале ITV.

Ранее сообщалось, что фотожурналист катарского телеканала «Аль-Касс» Халид аль-Мисслам скончался во время чемпионата мира в Катаре. Известно, что журналист внезапно скончался во время освещения турнира. Другие подробности смерти не приводятся.

До этого появилась информация о смерти журналиста телекомпании СBS из США Гранта Уола. По словам его брата, инцидент произошел во время четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Аргентины.