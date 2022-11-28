Во время матча ЧМ-2022 между Португалией и Уругваем на поле выбежал болельщик

В матче ЧМ в Катаре на поле выбежал болельщик с радужным флагом

Матч между сборными Португалии и Уругвая в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 был прерван в начале второго тайма.

Прямо по ходу игры на поле выскочил болельщик, который побежал к футболистам. При этом в руках он нес радужный флаг, которым активно размахивал.

Представители службы безопасности были вынуждены также выбежать на поле, чтобы увести нарушителя.