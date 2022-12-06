Во второй раз в истории ЧМ в серии пенальти одна из команд не забила ни разу. Первой была Швейцария в матче против Украины на ЧМ-2006

Сборная Марокко в серии пенальти обыграли команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:0.

Во второй раз в истории ЧМ в серии пенальти одна из команд не забила ни разу — первой была Швейцария в матче против Украины в рамках 1/8 финала на ЧМ-2006.

Серии пенальти на чемпионатах мира, в которых одна из команд забила менее двух голов