Впервые с 1994 года «Золотой мяч» получил чемпион мира

Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — приза, вручаемого лучшему игроку чемпионата мира по версии ФИФА. Эта награда была впервые вручена на ЧМ-1982.

Всего в четвертый раз за 11 турниров лучшим игроком был признан футболист команды-победительницы. В 1982 году трофей получил итальянец Паоло Росси, в 1986-м — аргентинец Диего Марадона, а в 1994-м — бразилец Ромарио.

С 1998 по 2018 год обладателями «Золотого мяча» неизменно становились игроки команд, уступивших в последнем матче (пять раз в финале и однажды в игре за третье место).

Месси — первый в истории обладатель двух «Золотых мячей» ЧМ. В 2014 году он уступил в финале немцам, а в 2022-м обыграл французов, забив по голу в основное и добавленное время, а также в серии пенальти.

Обладатели «Золотого мяча» чемпионата мира