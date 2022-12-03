Впервые с ЧМ-1994 ни одна команда не набрала 9 очков на групповом турнире

На чемпионате мира-2022 в Катаре завершился групповой турнир.

По итогам группового турнира ни одна из команд не набрала 9 очков в трех матчах. Такое произошло впервые с ЧМ-1994. С 1998 по 2018 года как минимум две сборные набирали максимальное количество очков.

Плей-офф ЧМ-2022 начнется 3 декабря. В первых матчах 1/8 финала встретятся Нидерланды и США, а также Аргентина и Австралия.