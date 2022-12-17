Вратарь марокканцев едва не забил в свои ворота в начале матча за третье место ЧМ-2022 с Хорватией

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну допустил ошибку в начале матча за 3-е место на ЧМ-2022 против команды Хорватии.

Он крайне неудачно сыграл в своей штрафной, чуть не подарив мяч сопернику.

Его передачу чуть не перехватили игроки сборной Хорватии, которые тогда бы могли поразить уже пустые ворота.