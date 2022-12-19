Вратарь сборной Аргентины Мартинес: «Два сраных удара и французы сравняли счет. Потом им дали еще один пенальти»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес эмоционально отреагировал на победу национальной команды в финале ЧМ-2022.

В финале бело-голубые обыграли сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Это была игра, в которой нам было тяжело. Два сраных удара, и они сравняли счет. Потом им дали еще один пенальти, и они забили. Слава богу, что я сделал свое дело, о котором так мечтал.

О таком чемпионате мира я и не мечтал. Я был спокоен во время серии послематчевых пенальти», — цитирует Мартинеса Sky Sports.

Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче.

По итогам матча голкипер был признан лучшим вратарем турнира.