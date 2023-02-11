0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 06:48

Эмилиано Мартинес о праздновании перчаткой у паха: «Я уже делал это на Кубке Америки, но не собирался никого обижать»

Эмилиано Мартинес прокомментировал скандальное празднование перчаткой у паха на ЧМ-2022 в Катаре
Руслан Минаев
Эмилиано Мартинес.
Telegram Дзен

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал скандальное празднование после вручения ему награды лучшему голкиперу чемпионата мира 2022 года в Катаре.

После того как 30-летний аргентинец забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им.

«Жалею ли я о праздновании? Ну, есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом. Я не собирался никого обижать. На протяжении всей своей карьеры я играл с французами, и у меня никогда не было проблем… Можете спросить Жиру, что я за человек.

Мне очень нравится французская культура и менталитет. Жест, который я сделал на вручении приза лучшему вратарю, был шуткой для моих товарищей по команде.

Я уже делал это на Кубке Америки, и все они сказали мне «ни в коем случае» не повторять это. Даже Лео говорил. Я сделал это для них, не более того. Это длилось секунду, и все», — сказал вратарь «Астон Виллы» в интервью France Football.

На чемпионском параде сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022 Мартинес держал на руках куклу с лицом форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Также голкипер в раздевалке после победы в финале призвал своих товарищей по национальной команде почтить минутой молчания старания Мбаппе в финале ЧМ-2022.

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
1
0
Читайте также
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Американский разведчик указал на победу России над Западом
Продолжение следствия: за что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
«Теперь мы залпы слышим часто»
СМИ сообщили об изнасиловании несовершеннолетней наемниками из Польши
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Месси рассказал, что у него хорошие отношения с Мбаппе после финала ЧМ-2022
Месси рассказал, что значит победа на чемпионате мира-2022 для его семьи
Месси рассказал, что прошептал перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022
Месси рассказал, что его страницу в соцсетях заблокировали после победы на чемпионате мира-2022
Дуглас Сантос: «Счастлив, что Месси стал чемпионом мира»
Защитник «Динамо» Даса заявил, что счастлив победе Месси на ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Эзруа рассказал о критике в адрес камерунца Ондуа за игру на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России