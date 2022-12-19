Мартинес провокационно отпраздновал вручение «Золотой перчатки»

Сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 — по пенальти) в финале ЧМ-2022.

По итогам матча вратарь бело-голубых Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю турнира — «Золотую перчатку».

Получение приза голкипер отпраздновал, как минимум провокационно.

Мартинес стал третьим аргентинцем, который был удостоен «Золотой перчатки» чемпионата мира — после Убальдо Фильоля на ЧМ-1978 и Серхио Гойкочеа на ЧМ-1990.