Мартинес: «Помочь Месси завоевать титул чемпиона мира было моей мечтой»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подвел итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Месси является лучшим игроком на планете. Моей мечтой как вратаря было помочь ему завоевать титул чемпиона мира, чтобы не было никаких сомнений в том, что он лучший игрок в истории. В каждом матче, на который мы выходили, мы говорили, что играем для людей. Мы играем за сборную не ради денег, а чтобы защищать цвета своей страны. Когда ноги уже не слушались, сердце всегда делало шаг вперед», — цитирует Marca Мартинеса.

Аргентина стала чемпионом мира по футболу 2022 года, обыграв Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

Мартинес был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре. Форвард Лионель Месси стал лучшим игроком турнира.