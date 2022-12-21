Вратарь сборной Аргентины Мартинес выложил фото с кубком мира на фоне вертолета

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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выложил у себя в соцсетях фотографию с кубком мира.
Футболист опубликовал снимок, на котором он держит трофей в руке на фоне вертолета после чемпионского парада в Буэнос-Айресе.
«Прекрасный день с нашим народом. Спасибо за вашу любовь!» — подписал пост Мартинес.
Во вторник, 20 декабря в Буэнос-Айресе проходил парад, посвященный победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.
Футболисты передвигались по улицам столицы на автобусе, их встретили от 3 до 4 миллионов человек. В связи с загруженностью движения транспорта игроки сборной Аргентины покинули автобус и улетели с парада на вертолетах.