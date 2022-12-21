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Сегодня, 00:26

Вратарь сборной Аргентины Мартинес выложил фото с кубком мира на фоне вертолета

Иван Торопцев
Корреспондент
Эмилиано Мартинес с кубком мира на фоне вертолета.
Фото Соцсети Эмилиано Мартинеса
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выложил у себя в соцсетях фотографию с кубком мира.

Футболист опубликовал снимок, на котором он держит трофей в руке на фоне вертолета после чемпионского парада в Буэнос-Айресе.

«Прекрасный день с нашим народом. Спасибо за вашу любовь!» — подписал пост Мартинес.

Во вторник, 20 декабря в Буэнос-Айресе проходил парад, посвященный победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Футболисты передвигались по улицам столицы на автобусе, их встретили от 3 до 4 миллионов человек. В связи с загруженностью движения транспорта игроки сборной Аргентины покинули автобус и улетели с парада на вертолетах.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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