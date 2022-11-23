Нойер о поражении от Японии: «Для меня это была самая важная игра, но Германия ее проиграла»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение сборной Германии от Японии (1:2) в матче чемпионата мира-2022.

27.11.2022 | Испания — Германия

«Для меня это была самая важная игра, но мы ее проиграли. Мы должны показать другую команду в матче с Испанией, с самым сложным соперником. Мы должны выложиться полностью и продемонстрировать на поле весь потенциал, который у нас есть», — цитирует голкипера Bayer& Germany.

27 ноября немцы сыграют с Испанией в группе Е ЧМ-2022 в Катаре. Начало матча — в 22.00 мск.