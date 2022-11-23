Нойер о поражении от Японии: «Для меня это была самая важная игра, но Германия ее проиграла»

23 ноября, 19:44
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение сборной Германии от Японии (1:2) в матче чемпионата мира-2022.
«Для меня это была самая важная игра, но мы ее проиграли. Мы должны показать другую команду в матче с Испанией, с самым сложным соперником. Мы должны выложиться полностью и продемонстрировать на поле весь потенциал, который у нас есть», — цитирует голкипера Bayer& Germany.
27 ноября немцы сыграют с Испанией в группе Е ЧМ-2022 в Катаре. Начало матча — в 22.00 мск.
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Основные источники исследования