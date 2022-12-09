Ливакович — о победе над Бразилией: «Я даже не знаю, как описать случившееся»

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович прокомментировал выход команды в полуфинал ЧМ-2022.

В 1/4 финала хорваты обыграли сборную Бразилии (1:1, 4:2 по пенальти).

«Мы боролись все 120 минут, как и в прошлой игре (хорваты в 1/8 финала обыграли Японию в серии пенальти (1:1, 3:1), — прим. «СЭ»). Двигаемся дальше. Я даже не знаю, как описать случившееся. Бразилия — лучшая команда на турнире. Мы не сдались, когда пропустили гол. Мы хотели забить гол как можно скорее», — приводит слова Ливаковича Index.

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.