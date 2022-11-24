Вратарь сборной Ирана тренируется в защитной маске после травмы

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд, получивший травму головы в матче чемпионата мира-2022 против сборной Англии (2:6), вернулся к тренировкам с национальной командой, сообщает Reuters.

Для работы на поле он вышел в защитной маске.

Ранее сообщалось, что он больше не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре.

В начале первого тайма матча с Англией Бейраванд на выходе неудачно врезался в своего же защитника Маджида Хоссейни. Вратарю остановили кровь из носа. Вначале Бейраванд решил остаться и продолжить матч, но почти сразу же показал, что ему все-таки нужна замена, его унесли на носилках.

Следующую игру команда Ирана проведет 25 ноября против Уэльса. Начало — в 13.00 мск.