Вратарь сборной Ирана тренируется в защитной маске после травмы

24 ноября, 17:55
Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд, получивший травму головы в матче чемпионата мира-2022 против сборной Англии (2:6), вернулся к тренировкам с национальной командой, сообщает Reuters.
Для работы на поле он вышел в защитной маске.
Ранее сообщалось, что он больше не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре.
В начале первого тайма матча с Англией Бейраванд на выходе неудачно врезался в своего же защитника Маджида Хоссейни. Вратарю остановили кровь из носа. Вначале Бейраванд решил остаться и продолжить матч, но почти сразу же показал, что ему все-таки нужна замена, его унесли на носилках.
Следующую игру команда Ирана проведет 25 ноября против Уэльса. Начало — в 13.00 мск.