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24 ноября, 17:55

Вратарь сборной Ирана тренируется в защитной маске после травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд, получивший травму головы в матче чемпионата мира-2022 против сборной Англии (2:6), вернулся к тренировкам с национальной командой, сообщает Reuters.

Для работы на поле он вышел в защитной маске.

Ранее сообщалось, что он больше не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре.

В начале первого тайма матча с Англией Бейраванд на выходе неудачно врезался в своего же защитника Маджида Хоссейни. Вратарю остановили кровь из носа. Вначале Бейраванд решил остаться и продолжить матч, но почти сразу же показал, что ему все-таки нужна замена, его унесли на носилках.

Следующую игру команда Ирана проведет 25 ноября против Уэльса. Начало — в 13.00 мск.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
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