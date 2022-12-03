Вратарь сборной Камеруна: «Мы не вышли в плей-офф ЧМ-2022, что было очень важно»

Вратарь сборной Камеруна Девис Эпасси прокомментировал победу над Бразилией (1:0) в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Мы не вышли в плей-офф турнира, что было очень важно для нас. Но, в любом случае, мы можем гордиться тем, что сделали сегодня. Как себя чувствовал, когда передо мной были великие игроки? Для меня это не проблема, это просто имена. Когда вы играете в футбол, это 11 против 11, и у Камеруна тоже много качественных игроков. Бразильцы после матча сказали мне, что я провел отличную игру», — приводит слова Эпасси Marca.

Камерун занял в группе G третье место, набрав 4 очка. В плей-офф из квартера вышли Бразилия и Швейцария.

По итогам последнего игрового дня группового турнира стали известны все пары 1/8 финала и сетка плей-оф.