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27 ноября, 22:49

Вратарь сборной Канады: «20-25 минут играли очень хорошо, но затем не знаю, что произошло»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Вратарь сборной Канады Милан Борян подвел итоги матча ЧМ-2022 против команды Хорватии (1:4).

— Мы начали очень хорошо, забили первый гол. 20-25 минут мы играли очень хорошо, но затем я не знаю, что произошло. Мы отступили, начали защищаться. В нас была некоторая нервозность. Мы не могли заполучить мяч. Когда нам забили первый, второй гол, было трудно вернуться. Но мы пытались. Наша собственная ошибка, что мы проиграли. Мы не могли следовать плану на протяжении всей игры. Это наша ошибка, — сказал Борян «СЭ».

— Ваша команда с какого-то момента была запугана финалистами предыдущего ЧМ?

— Я не знаю, что произошло. Мы играли, прессинговали. Но мы отступили и пропустили. Это футбол. Хорватия — опытная команда. Они много раз играли на чемпионате мира. Мы молодая команда, мы нуждаемся в этом опыте. Он хороший для нас, нашего будущего. Но мы знаем, как держать голову поднятой, быть на позитиве и продолжать.

Сборная Хорватии, набравшая после двух туров четыре очка, вышла на первое место в группе и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третьими идут бельгийцы (3), четвертыми — канадцы (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре сборная Канады встретится с командой Марокко, а сборная Хорватии сыграет против команды Бельгии. Обе игры пройдут 1 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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