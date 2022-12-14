Вратарь сборной Марокко пропустил первый гол от соперников на ЧМ-2022

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну пропустил первый гол от соперников на ЧМ-2022.

14 декабря в матче против Франции ворота Буну на пятой минуте поразил защитник Тео Эрнандес.

До этого момента на турнире в Катаре сборной Марокко не забил ни один из соперников, в игре с Канадой (2:1) мяч в свои ворота забил защитник Найеф Агерд.