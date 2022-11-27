Вратарь сборной Марокко вышел на поле и спел гимн, но в матче с Бельгией играет другой

Вратарь сборной Марокко Ясин Буну вышел на поле и спел гимн перед матчем 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Бельгии, но затем исчез.

Вместо него место в воротах занял Моханд Мохамеди Мунир, при этом официально никаких замен не объявлялось.

Яссин Буну (в синем, под 1-м номером) выходит на поле перед матчем с Бельгией.

Яссин Буну (в синем) во время исполнения гимнов.

Яссин Буну (в синем) во время рукопожатий перед стартовым свистком.

Моханд Мохамеди Мунир в воротах сборной Марокко.

Позднее бельгийское издание RTBF сообщило, что главный тренер марокканцев Валид Реграгуи решил не рисковать здоровьем Буну, который почувствовал недомогание на разминке, и решил выпустить Мунира. По данным Bein Sports, Буну почувствовал головокружение перед началом встречи, из-за чего его решили заменить.

После первого тайма в матче Бельгия — Марокко ничья — 0:0.