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Сегодня, 16:59

Вратарь сборной Марокко вышел на поле и спел гимн, но в матче с Бельгией играет другой

Иван Торопцев
Корреспондент
Яссин Буну.
Фото Reuters
Яссин Буну (в синем, под 1-м номером) выходит на поле перед матчем с Бельгией.
Яссин Буну (в синем) во время исполнения гимнов.
Яссин Буну (в синем) во время рукопожатий перед стартовым свистком.
Моханд Мохамеди Мунир в воротах сборной Марокко.
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Вратарь сборной Марокко Ясин Буну вышел на поле и спел гимн перед матчем 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Бельгии, но затем исчез.

Вместо него место в воротах занял Моханд Мохамеди Мунир, при этом официально никаких замен не объявлялось.

Яссин Буну (в синем, под 1-м номером) выходит на поле перед матчем с Бельгией.
Яссин Буну (в синем, под 1-м номером) выходит на поле перед матчем с Бельгией.
Яссин Буну (в синем) во время исполнения гимнов.
Яссин Буну (в синем) во время исполнения гимнов.
Яссин Буну (в синем) во время рукопожатий перед стартовым свистком.
Яссин Буну (в синем) во время рукопожатий перед стартовым свистком.
Моханд Мохамеди Мунир в воротах сборной Марокко.
Моханд Мохамеди Мунир в воротах сборной Марокко.

Позднее бельгийское издание RTBF сообщило, что главный тренер марокканцев Валид Реграгуи решил не рисковать здоровьем Буну, который почувствовал недомогание на разминке, и решил выпустить Мунира. По данным Bein Sports, Буну почувствовал головокружение перед началом встречи, из-за чего его решили заменить.

После первого тайма в матче Бельгия — Марокко ничья — 0:0.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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