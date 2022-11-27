Вратарь сборной Марокко вышел на поле и спел гимн, но в матче с Бельгией играет другой

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Вратарь сборной Марокко Ясин Буну вышел на поле и спел гимн перед матчем 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Бельгии, но затем исчез.
Вместо него место в воротах занял Моханд Мохамеди Мунир, при этом официально никаких замен не объявлялось.
Позднее бельгийское издание RTBF сообщило, что главный тренер марокканцев Валид Реграгуи решил не рисковать здоровьем Буну, который почувствовал недомогание на разминке, и решил выпустить Мунира. По данным Bein Sports, Буну почувствовал головокружение перед началом встречи, из-за чего его решили заменить.
После первого тайма в матче Бельгия — Марокко ничья — 0:0.
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