Вратарь сборной Мексики Очоа не пропускает в первых матчах чемпионата мира

Сборная Мексики в седьмой раз подряд набрала очки в первом матче на чемпионате мира. Начиная с 1998 года, латиноамериканцы одержали пять побед при двух ничьих.

При этом на трех последних турнирах мексиканцы не позволили соперникам даже забить. Во всех этих встречах ворота защищал Гильермо Очоа.

Стартовые матчи сборной Мексики на восьми последних чемпионатах мира