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22 ноября, 21:55

Вратарь сборной Мексики Очоа не пропускает в первых матчах чемпионата мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
Гильермо Очоа.
Фото AFP
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Сборная Мексики в седьмой раз подряд набрала очки в первом матче на чемпионате мира. Начиная с 1998 года, латиноамериканцы одержали пять побед при двух ничьих.

При этом на трех последних турнирах мексиканцы не позволили соперникам даже забить. Во всех этих встречах ворота защищал Гильермо Очоа.

Стартовые матчи сборной Мексики на восьми последних чемпионатах мира

Дата

Город

Тренер

Вратарь

Матч

19.06.1994

Вашингтон

Мигель Мехия Барон

Хорхе Кампос

Норвегия — 0:1

13.06.1998

Лион

Мануэль Лапуэнте

Хорхе Кампос

Корея — 3:1

03.06.2002

Ниигата

Хавьер Агирре

Оскар Перес

Хорватия — 1:0

11.06.2006

Нюрнберг

Рикардо Лавольпе

Освальдо Санчес

Иран — 3:1

11.06.2010

Йоханнесбург

Хавьер Агирре

Оскар Перес

ЮАР — 1:1

13.06.2014

Натал

Мигель Эррера

Гильермо Очоа

Камерун — 1:0

17.06.2018

Москва

Хуан Карлос Осорио

Гильермо Очоа

Германия — 1:0

22.11.2022

Доха

Херардо Мартино

Гильермо Очоа

Польша — 0:0

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Гильермо Очоа
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Мексики по футболу
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