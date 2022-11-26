26 ноября, 19:56
Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны сравнил чемпионат мира-2022 в Катаре с мундиалем 2018 года, который проходил в России.
— Можете ли вы сравнить этот чемпионат мира с тем, который был в России?
— Этот складывается для нас намного лучше! (смеется)
— А что касается организации?
— У нас пока не было проблем. Пока мы выигрываем, нам не на что жаловаться.
— Помните ли Аршавина, который играл в «Арсенале»?
— Помню!
— Что можете сказать о нем?
— Хороший игрок, отличный парень! Мы проводили несколько дней вместе. Очень нравилось, как он играет.
— Некоторые говорили, что он был ленивым на тренировках?
— Я так не думаю.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования