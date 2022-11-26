Щенсны — о ЧМ-2022: «Пока мы выигрываем, нам не на что жаловаться»

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны сравнил чемпионат мира-2022 в Катаре с мундиалем 2018 года, который проходил в России.

— Можете ли вы сравнить этот чемпионат мира с тем, который был в России?

— Этот складывается для нас намного лучше! (смеется)

— А что касается организации?

— У нас пока не было проблем. Пока мы выигрываем, нам не на что жаловаться.

— Помните ли Аршавина, который играл в «Арсенале»?

— Помню!

— Что можете сказать о нем?

— Хороший игрок, отличный парень! Мы проводили несколько дней вместе. Очень нравилось, как он играет.

— Некоторые говорили, что он был ленивым на тренировках?

— Я так не думаю.