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ЧМ-2022

24 ноября, 15:52

Песьяков — о ЧМ-2022: «После ничьих сборной России — видим силу азиатских сборных»

Песьяков пошутил по поводу неожиданных побед Японии и Саудовской Аравии на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал матчи ЧМ-2022 в Катаре.

«Много неожиданных результатов, сенсационных. Аргентина, Германия или Дания, например. Как раз видим силу азиатских сборных. Много вопросов задают по поводу сборной России и возможного перехода в Азию. Якобы не смогли обыграть Таджикистан и Узбекистан. Но нужно смотреть, как азиатские сборные играют на чемпионате мира», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

На ЧМ-2022 сборная Японии в матче группового турнира обыграла Германию — 2:1, Саудовская Аравия была сильнее Аргентины (2:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pes-yakov-rossiya-izi-vy-shla-by-iz-gruppy-na-chm-argentine-shtuk-vosem-nakidala-by-shuchu/
Сергей Песьяков
Чемпионат мира по футболу 2022
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