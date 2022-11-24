Песьяков пошутил по поводу неожиданных побед Японии и Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал матчи ЧМ-2022 в Катаре.

«Много неожиданных результатов, сенсационных. Аргентина, Германия или Дания, например. Как раз видим силу азиатских сборных. Много вопросов задают по поводу сборной России и возможного перехода в Азию. Якобы не смогли обыграть Таджикистан и Узбекистан. Но нужно смотреть, как азиатские сборные играют на чемпионате мира», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

На ЧМ-2022 сборная Японии в матче группового турнира обыграла Германию — 2:1, Саудовская Аравия была сильнее Аргентины (2:1).