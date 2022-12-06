Вратарь владимирского «Торпедо» оценил игру голкипера сборной Хорватии в серии пенальти с Японией на ЧМ

Вратарь владимирского «Торпедо» Артем Ковешников оценил игру голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Японии (1:1, 3:1 — по пенальти).

В серии пенальти Ливакович отразил три 11-метровых.

«Матч Япония — Хорватия смотрел с друзьями и когда вратарь хорватов отбил третий пенальти, все сразу вспомнили наш матч с «Муромом» (тогда Ковешников тоже отбил 3 пенальти — прим. «СЭ»). А я для себя отметил запредельный уровень футбола в этой игре в целом.

Как действовал Ливакович? Максимально уверенно, с улыбкой. Был готов ко всему. Хотя как можно к такому подготовиться? Разве что психологически. Те, кто говорит, что играют по мячу, — авантюристы. Сколько бы ни было любителей сказать так, среагировать на мяч и успеть отбить его невозможно. Ну, только если в тебя попадут. Но есть и так называемый, как говорит Виталий Витальевич Кафанов, «момент предвосхищения». Это когда вратарь по разбегу игрока, который пробивает пенальти, читает его удар заранее. Это не угадывание, а именно предвосхищение. Мне кажется, у Ливаковича получилось предвосхищать удары японцев», — приводит «РБ Спорт» слова Ковешникова.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против Бразилии. Матч состоится 9 декабря и начнется в 18.00 (мск).