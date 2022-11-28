Вся скамейка сборной Камеруна отпраздновала первый гол команды на ЧМ-2022

Сборная Камеруна забила первый гол на чемпионате мира-2022. Африканцы забили в матче против Сербии в групповом турнире. После забитого гола все игроки африканской сборной побежали праздновать взятие ворот.