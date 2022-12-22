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Сегодня, 12:42

Колосков: «Месси — лучший футболист ЧМ-2022. Главное разочарование — сборная Германии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кто по его мнению стал лучшим игроком на ЧМ-2022 и какая национальная сборная расстроила его больше всего.

«Главным разочарованием, конечно, стала сборная Германии, которая уже второй цикл не выходит из подгруппы. Поэтому для меня они — главное разочарование. Что касается лучшего футболиста, то его уже назвали, и я с этим полностью согласен — это Месси», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 и покинула турнир, уступив Испании по разнице мячей.

Лионель Месси принял участие в 7 матчах на мировом первенстве, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Вместе со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, 4:2 — по пен.). 35-летний форвард был признан лучшим игроком турнира.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://metaratings.ru/news/koloskov-nazval-germaniyu-glavnym-razocharovaniem-chm-2022-a-messi-luchshim-futbolistom-1444863/
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Вячеслав Колосков
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