Колосков: «Хочется, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Болеть и переживать я ни за кого не буду. России там нет. Желание есть, чтобы Месси получил золотую медаль чемпионата мира и закончил выступление за сборную, по крайней мере, на такой позитивной ноте. Вряд ли он будет способен помочь сборной еще через четыре года. Хотелось бы, чтобы Аргентина выиграла, а Месси закончил карьеру с золотой медалью чемпионата мира. Но это просто мое желание. Не то что я не люблю Францию или люблю Аргентину. Просто хочется, чтобы человек с такой выдающейся игрой имел в своей коллекции золотую медаль», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция