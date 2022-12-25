Выберите команду-разочарование чемпионата мира-2022

Сборная Бельгии — команда Роберто Мартинеса выиграла лишь один матч против Канады, проиграла Марокко и не смогла обыграть Хорватию. Итог — третье место в группе и вылет с ЧМ-2022.

Сборная Германии — команда Флика считалась фаворитом турнира, но проиграла Японии и с трудом справилась с Коста-Рикой. Германия заняла третье место в группе и поехала домой.

Сборная Испании — команда Луиса Энрике выступила крайне плачевно. Да, Испания начала турнир с разгрома Коста-Рики (7:0), но потом проиграла Японии в группе, а в 1/8 финала ЧМ уступила сборной Марокко в серии пенальти.

Сборная Уругвая — Луис Суарес, Федерико Вальверде и Дарвин Нуньес не смогли порадовать болельщиков. Сборная выиграла лишь один матч в группе у Ганы и не прошла в плей-офф.