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Сегодня, 19:05

Выберите команду-разочарование чемпионата мира-2022

Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
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Сборная Бельгии — команда Роберто Мартинеса выиграла лишь один матч против Канады, проиграла Марокко и не смогла обыграть Хорватию. Итог — третье место в группе и вылет с ЧМ-2022.

Сборная Германии — команда Флика считалась фаворитом турнира, но проиграла Японии и с трудом справилась с Коста-Рикой. Германия заняла третье место в группе и поехала домой.

Сборная Испании — команда Луиса Энрике выступила крайне плачевно. Да, Испания начала турнир с разгрома Коста-Рики (7:0), но потом проиграла Японии в группе, а в 1/8 финала ЧМ уступила сборной Марокко в серии пенальти.

Сборная Уругвая — Луис Суарес, Федерико Вальверде и Дарвин Нуньес не смогли порадовать болельщиков. Сборная выиграла лишь один матч в группе у Ганы и не прошла в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу
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