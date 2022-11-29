Выбежавшему на поле итальянскому активисту запретили посещать матчи чемпионата мира-2022 в Катаре

Выбежавшему на поле во время матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Португалии и Уругвая (2:0) итальянскому активисту Марио Ферри запретили посещать оставшиеся матчи турнира. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис.

«Он был освобожден вскоре после того, как его удалили с поля. Его посольство проинформировано. Ему запрещено посещать будущие матчи этого турнира», — написал Харрис в своих социальных сетях.

Напомним, во время встречи между командами Португалии и Уругвая 35-летний итальянец выбежал на поле с радужным флагом и в футболке с надписями: «Спасите Украину» и «Уважение иранским женщинам». Игра была приостановлена, а затем сотрудники службы безопасности вывели фаната за пределы поля.