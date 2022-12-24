Выбираем игрока-открытие прошедшего чемпионата мира!

Сегодня, 20:40
«СЭ» совместно с «ВКонтакте» продолжает подводить итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.
Пользователи определяют главных героев турнира! Теперь настала очередь выбрать игрока, который стал главным открытием ЧМ в Катаре.
Хулиан Альварес — молодое дарование Аргентины. С первого матча закрепился в старте сборной и забил 4 мяча на ЧМ-2022.
Софьян Амрабат — настоящий зверь в опорной зоне. Полузащитник Марокко выжигал центр поля и помог команде дойти до полуфинала.
Доминик Ливакович — стена сборной Хорватии. Сделал невероятное количество красочных сейвов и вытащил две серии пенальти против Японии и Бразилии.
Алексис Макаллистер — полузащитник сборной Аргентины, творивший сказку на футбольном поле. Его передачи и видение помогли Аргентине стать чемпионами.