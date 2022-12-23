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Сегодня, 19:19

Выбирай лучшего тренера прошедшего чемпионата мира-2022!

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«СЭ» совместно с «ВКонтакте» продолжает подводить итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.

Пользователи определяют главных героев турнира! Настало время выбрать лучшего тренера.

Лионель Скалони — 44-летний тренер привел Аргентину к победе на ЧМ, хотя еще 4 года назад его назначение вызывало сомнение у многих.

Дидье Дешам — снова вышел в финал вместе с Францией и своими решениями перевернул ход игры: до победы не хватило совсем немного.

Валид Реграги — автор главной сказки на чемпионате мира. Возглавил сборную Марокко несколько месяцев назад и совершил вместе с ней чудо, заняв 4-е место.

Хадзимэ Мориясу — Япония впечатлила многих на этом ЧМ: в том числе благодаря тренеру, который проводил очень грамотные замены.

Дидье Дешам
Чемпионат мира по футболу
Лионель Скалони
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