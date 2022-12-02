Японии — первая сборная в истории ЧМ, которая победила в матче, где соперник совершил 700+ передач

Сборная Японии стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая победила в матче, где соперник совершил более 700 передач.

Такое было два раза: в матче против Германии (2:1) и в против Испании (2:1) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

Японцы вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места. В 1/8 финала «синие самураи» сыграют против Хорватии.