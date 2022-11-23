Япония догнала Корею по победам в первых матчах на чемпионатах мира

Сборная Японии в третий раз за четыре последних турнира успешно начала чемпионат мира.

По числу стартовых побед японцы повторили азиатский рекорд, который принадлежал сборной Кореи, выигрывавшей в 2002, 2006 и 2010 годах.

По одной победе в первом туре одержали в разные годы Иран и Саудовская Аравия.

Случаи, когда азиатская команда начинала чемпионат мира с победы