Япония — Хорватия: японцы открыли счет в концовке первого тайма

Нападающий сборной Японии Дайдзэн Маэда отличился в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Хорватии.

Он открыл счет на 44-й минуте встречи — 1:0.

После подачи с фланга партнер Маэды по команде выиграл борьбу у защитника и сбросил мяч на нападающего, который с линии вратарской не промахнулся по воротам.