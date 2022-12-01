Япония — Испания: Доан сравнял счет в матче

Нападающий сборной Японии Рицу Доан сравнял счет в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Испании — 1:1.

Форвард отличился на 48-й минуте. Доан с линии штрафной нанес точный удар в ближний угол ворот сборной Испании.

Этот гол стал для Доана вторым на ЧМ-2022.