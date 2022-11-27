Коста-Рика обыграла Японию на ЧМ-2022 после разгромного поражения от Испании

Сборная Коста-Рики обыграла Японию в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 — 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте забил защитник костариканцев Кейсер Фульер.

Коста-Рика поднялась на третье место в группе E с 3 очками, команда уступает лидирующей Испании и идущей на второй строчке Японии по разности забитых и пропущенных мячей. Последнее место в группе занимает Германия, у нее 0 очков. В прошлом туре немцы проиграли японцам (1:2), а костариканцы разгромно уступили испанцам (0:7).

В третьем туре сборная Японии сыграет против Испании, а Коста-Рика — против Германии. Оба матча состоятся 1 декабря и начнутся в 22.00 (мск).