Сегодня, 13:47
Сборные Японии и Коста-Рики играют вничью после первого тайма матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 — 0:0.
Японцы и костариканцы нанесли по одному удару за первые 45 минут — при этом ни разу не попали в створ ворот друг друга.
Япония занимает второе место в группе E с 3 очками, Коста-Рика идет на последней, четвертой строчке, команда еще не набрала ни одного очка на турнире в Катаре.
Япония может выйти в плей-офф ЧМ-2022 благодаря победе над Коста-Рикой: для этого японцам будет нужно, чтобы Германия не выиграла у Испании. Матч немцев и испанцев состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 22.00 (мск).
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