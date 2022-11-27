Япония — Коста-Рика: автор победного гола в ворота немцев Асано остался в запасе

Сборные Японии и Коста-Рики объявили составы на матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

У японцев остался в запасе нападающий Такума Асано, который забил победный гол в игре 1-го тура с Германией (2:1). В той встрече он тоже оказался на скамейке запасных и появился на поле во втором тайме.

Япония: Гонда, Йосида, Итакура, Нагатомо, Яманэ, Камада, Доан, Морита, Сома, Эндо, Уэда.

Запасные: Кавасима, Шмидт, Асано, Д. Ито, Х. Ито, Кубо, Матино, Маэда, Минамино, Митома, Сакаи, Сибасаки, Танака, Танигути, Томиясу.

Коста-Рика: Навас, Уостон, Дуарте, Кальво, Овьедо, Фульер, Техеда, Борхес, Торрес, Контрерас, Кэмпбелл.

Запасные: Альварадо, Секейра, Агилера, Беннетт, Варгас, Венегас, Лопес, Мартинес, Матаррита, Руис, Салас, Самора, Уилсон, Чакон, Эрнандес.

Матч Япония — Коста-Рика состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 13.00 (мск).

Япония идет на втором месте в группе E с 3 очками, Коста-Рика занимает последнюю, четвертую строчку, команда еще не набрала ни одного очка на турнире в Катаре.