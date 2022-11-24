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24 ноября, 14:42

Японские болельщики убрали мусор на трибунах после матча национальной команды с Германией на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
Японские болельщики.
Фото Reuters
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Болельщики сборной Японии убрали свой мусор с трибун стадиона «Халифа Интернейшнл» после завершения матча группового этапа чемпионата мира против команды Германии (2:1).

Фанаты собрали мусор со своего сектора в специальные мешки, которые заранее принесли с собой, и унесли их со стадиона.

Отметим, что болельщики Японии убирают мусор за собой после каждого матча, который посещают. На ЧМ-2018 года в России они также не оставляли трибуны грязными после себя.

Япония впервые в своей истории выиграла матч на чемпионате мира, в котором уступала в счете. До этого у японцев было 2 ничьих и 11 поражений в таких матчах.

Во 2-м туре сборная Германии сыграет 27 ноября с испанцами, команда Японии в тот же день встретится со сборной Коста-Рики.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
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