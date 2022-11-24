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24 ноября, 18:01

Йоахим Лев отреагировал на акцию игроков сборной Германии в связи с запретом повязок

Виктория Кравченко
Футболисты сборной Германии.
Фото Reuters
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Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что думает об акции немцем перед матчем первого тура ЧМ-2022 с Японией (1:2).

«Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Команды волнуются, я понимаю, но игроки должны быть сосредоточены на игре.

Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план», — цитирует Лева «Российская газета».

Вчера, 23 ноября, немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.

Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.

Источник: https://rg.ru/2022/11/24/eks-glavnyj-trener-sbornoj-germanii-joahim-lyov-sejchas-dlia-igrokov-na-pervom-meste-dolzhno-byt-kachestvo-futbola-a-ne-cvet-poviazok.html
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
Йоахим Лев
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