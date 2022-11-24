Йоахим Лев отреагировал на акцию игроков сборной Германии в связи с запретом повязок

24 ноября, 18:01
Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что думает об акции немцем перед матчем первого тура ЧМ-2022 с Японией (1:2).
«Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Команды волнуются, я понимаю, но игроки должны быть сосредоточены на игре.
Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план», — цитирует Лева «Российская газета».
Вчера, 23 ноября, немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.
Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.
Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.