22 ноября, 19:36
Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих высказался о решении ФИФА запретить повязку One Love.
«Меня удивил этот запрет. Мы, игроки, много рефлексируем и указываем на проблемы, но в какой-то момент нам следует снова начать говорить о футболе. Не моя вина, что Катару присудили чемпионат мира 12 лет назад. Мне тогда было 15», — приводит слова Киммиха Bayern&Germany в соцсетях.
Ранее сборные ряда стран отказались от идеи надевать повязку в поддержку инклюзивности из-за запрета ФИФА и риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки с первых секунд матча.
Первым соперником сборной Германии на этом чемпионате мира станет Япония. Игра пройдет 23 ноября в 16:00 (мск).
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Основные источники исследования