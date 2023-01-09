Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:09

Нагельсманн о ЧМ-2022: «Не заметил тенденций, которые может перенять клубный футбол»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о прошедшем чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я немного следил за турниром, но у меня на уме нечто большее, чем просто футбол. Я не сижу перед телевизором со своим ноутбуком. Как перед клубным тренером, передо мной стоят иные задачи. Я не заметил тенденций, которые можно было бы применить к клубному футболу», — приводит слова Нагельсманна Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
Читайте также
Главные скандалы года. Интервью Роналду, братские разборки Погба и издевательства Мартинеса над Мбаппе
Овечкин ударно начал новый год, Криштиану — в Саудовской Аравии, Хабиб покидает ММА? Что случилось за выходные
В Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2 с пассажирами
В Японии указали на ухудшение отношений между ВСУ и Зеленским
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Папу Гомес сделал татуировки в честь победы на чемпионате мира-2022