Юран: «Если Роналду не понравилось, что он остался на скамейке, то ему проще стать тренером»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» непопадание Криштиану Роналду в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Швейцарии (6:1).

37-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Есть тренер, а есть игрок. Это аксиома во всем мире. Поддерживаю тренера. У него есть требование, и неважно, кто ты. Тренер показал коллективу, что незаменимых игроков нет. Знаю, что 90 процентов болельщиков сборной Португалии поддерживают тренера. Тем более вместо Роналду вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик. Если Роналду не понравилось, что он остался на скамейке, то ему проще стать тренером», — сказал Юран «СЭ».

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Марокко. Матч состоится 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).