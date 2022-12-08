Юран считает, что Ловрен уже не востребован в Европе

Российский тренер Сергей Юран оценил игру защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре.

«Ловрен — опытный игрок, он проводит сильный для себя чемпионат мира. Играет уверенно, надежно. Главное, что не допускает ошибок. В каждой игре он выглядел прилично, уровень у него есть. Несмотря на такую игру в Катаре, не думаю, что Ловрен сможет снова играть в Европе. Если бы он был бы там востребован, то он точно не играл бы за «Зенит». Так ведь? Плюс у него возраст, это маловероятно. Смысл ему уезжать из «Зенита», тут у него шикарные условия», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

9 декабря сборная Хорватии встретится с Бразилией в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 по мск.