Юран: «Аргентинцы помоложе и агрессивнее, думаю они будут в финале»

Российский тренер Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022, где встретятся сборные Аргентины и Хорватии.

«Хорватия и Аргентина — достойные команды. Я больше склоняюсь к тому, что Аргентина все-таки пройдет в финал. Они помоложе, мотивированнее и агрессивнее. Так что, полагаю, аргентинцы будут в финале», — приводит слова Юрана «Газета.Ru».

Сборная Аргентины встретится с Хорватией сегодня, 13 декабря, начало — 22.00 мск. 14 декабря состоится второй полуфинал ЧМ-2022, в котором сыграют Франция и Марокко.