Клинсманн: «Матч Франция — Англия должен был стать полуфиналом или финалом ЧМ»

Бывший немецкий футболист Юрген Клинсманн прокомментировал поражение сборной Англии от Франции в четвертьфинале ЧМ-2022 (1:2).

«В целом это была очень неплохая игра со стороны Англии. Матч Франция — Англия должен был стать полуфиналом или финалом. К сожалению, одной из команд пришлось вернуться домой.

Это все еще растущая команда, которая может становиться лучше с годами. У них много талантов, они становятся лучше и опытнее, но Англии еще многое предстоит сделать", — приводит Goal слова Клинсманна.

Франция в полуфинале ЧМ-2022 сыграет с командой Марокко. Матч пройдет 14 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.