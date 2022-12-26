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Сегодня, 10:42

Клопп: «Месси — величайший футболист»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси является лучшим футболистом из всех, кого он видел.

«Это была действительно заслуженная победа, тяжелая игра. После 80-й минуты это был лучший финал чемпионата мира, который я когда-либо видел в своей жизни. Он был совершенно особенным. Аргентина заслужила победу, я очень рад за них, они долго этого ждали. Величайший футболист при моей жизни — Лионель Месси. То, как он играет в футбол в этом возрасте, должно дать нам всем представление о том, как долго футболисты могут выступать на высшем уровне. Мы не должны закрывать книги слишком рано. Было радостью наблюдать за ним», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

35-летний аргентинец провел 7 матчей на ЧМ-2022 за свою национальную команду, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В финале аргентинцы одержали победу над сборной Франции (3:3, пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре.

Лионель Месси
Футбол
Юрген Клопп
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