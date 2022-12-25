Клопп: «Для тех, кто играл на ЧМ-2022, год будет очень сложный и интенсивный»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен физическим состоянием игроков, выступавших на чемпионате мира-2022.

«Для игроков, выступавших на чемпионате мира, весь год будет невероятно интенсивным. Это будет очень сложно. Нужно будет подумать, как справляться с этим. Мы будем очень осторожно обращаться с информацией, которую получим. Из-за этого очень сложно что-то планировать к следующему матчу. Мы на 100% знали, что хотим делать в игре против «Манчестер Сити», но многое пришлось поменять в последнюю секунду. Это не здорово, но такая ситуация может случиться и перед игрой с «Астон Виллой», поэтому мы должны быть гибкими», — приводит слова Клоппа ESPN.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка за 14 матчей. Следующая встреча команды пройдет 25 декабря, в матче 17-го тура АПЛ, против «Астон Виллы», начало — 20.30 мск.