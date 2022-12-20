Юрий Белоус: «Игра Мбаппе в финале ЧМ-2022 — фантастика!»

Бывший руководитель «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал прогресс и игру футболистов на ЧМ-2022.

«Редко пересматриваю игры. Но пересмотрел финал чемпионата мира. Что могу сказать? Несмотря на то, что защитники сборной Аргентины значительно уступали ростом атлетам из Франции, уже не говоря о разнице в физических данных в сравнении с игроками из Нидерландов, это очень быстрые, сильные и прыгучие ребята. Очень интенсивный футбол. Та игра, которая была в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века, и сегодняшняя, — небо и земля. Сегодня игроки творят какие-то нереальные вещи. И то, что на смену Роналду и Месси, прежним кумирам, приходит Мбаппе — не случайно. У него светлая голова и быстрые ноги. Но он в первую очередь атлет. То, что француз вытворял в последние минуты дополнительного времени и как он бил свой пенальти — это фантастика», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины. Он стал лишь вторым футболистом в истории, который сделал подобное. Ранее это удавалось только англичанину Джеффу Херсту в финале ЧМ-1966.

23-летний француз провел 7 матчей на ЧМ-2022 и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Чемпионат мира-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Они шесть раз играли в финалах мирового первенства и в третий раз стали победителем турнира. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.