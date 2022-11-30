Юрий Семин: «ЧМ-2022 интересно смотреть, все самое яркое еще впереди»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о проходящем чемпионате мира по футболу.

«Чемпионат мира в Катаре интересно смотреть — пока получается довольно событийный турнир, — приводит «РБ Спорт» слова Семина. — Уже есть сборные, которые произвели неожиданное впечатление, удивили — Саудовская Аравия, Испания в какой-то степени. Понятно, что есть сборные, которые еще не до конца раскрылись, которые не показали все свои сильные стороны. Но от этого становится только интереснее, так что все самое яркое еще впереди. Любопытно, что покажут команды в следующих этапах».

ЧМ-2022 начался 20 ноября и закончится 18 декабря.