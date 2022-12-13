Юрий Семин прилетел в Катар на матчи 1/2 финала чемпионата мира

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин прилетел в Катар 13 декабря.

Он планирует посетить оба полуфинальных матча ЧМ-2022. 13 декабря он собирается посетить матч между сборными Аргентины и Хорватии, а 14 декабря — матч Франции и Марокко.

Также Семин намерен остаться в Катаре до конца турнира и посетить все оставшиеся встречи. Матч за 3-е место пройдет 17 декабря, а финал — 18 декабря.