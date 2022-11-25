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Сегодня, 16:35

Семин: «Какой смысл сравнивать Месси и Роналду? Сейчас есть более яркие игроки»

Семин считает, что Роналду и Месси не играют большой роли на ЧМ-2022
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что сравнивать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда Португалии Криштиану Роналду нет смысла, потому что на чемпионате мира в Катаре есть более яркие футболисты.

«Какой сейчас смысл сравнивать Месси и Роналду, когда сейчас сильнее играют другие футболисты? Молодые игроки сборной Бразилии, например, Ришарлисон. Как играет Мбаппе. И Роналду, и Месси сейчас не играют решающую роль. Есть более яркие игроки», — приводит слова Семина Legalbet.

В 1-м туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Португалии обыграла Гану (3:2). Национальная команда Аргентины проиграла Саудовской Аравии (1:2).

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/semin-kakoy-smysl-sravnivat-messi-i-ronaldu-seychas-est-bolee-yarkie-igroki
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
Юрий Семин
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